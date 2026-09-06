1
PEMAN, Margarita
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PEMAN de FACHT, Margarita q.e.p.d., falleció el 5-9-2026.- Con profundo dolor, y agradecidos por todo el amor que nos regaló, sus hijos, nietos y sobrinos despedimos a Margarita. El responso será el domingo 6 de septiembre, a las 12:30, en Jardín de Paz.
✝ PEMAN de FACHT, Margarita. - Con mucha tristeza despedimos a Margarita. Acompañamos con todo nuestro cariño a Guillermo, Tati, Pedro y a toda la familia en este doloroso momento. Siempre te vamos a recordar con mucho cariño. Luis y Carola Uncal.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Autopistas del Sol: un fallo que alivia al Pro, resuena en el Real Madrid y obliga al Gobierno a definir las tarifas
- 3
La Justicia aún no le decomisó ni un peso a Cristina Kirchner, pero el Estado deberá pagarle US$10 millones a los abogados
- 4
Un experto en meteorología explicó por qué El Niño podría desatar un desastre natural comparable al del film El día después de mañana