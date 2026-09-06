PEMAN, Margarita

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PEMAN de FACHT, Margarita q.e.p.d., falleció el 5-9-2026.- Con profundo dolor, y agradecidos por todo el amor que nos regaló, sus hijos, nietos y sobrinos despedimos a Margarita. El responso será el domingo 6 de septiembre, a las 12:30, en Jardín de Paz.

✝ PEMAN de FACHT, Margarita. - Con mucha tristeza despedimos a Margarita. Acompañamos con todo nuestro cariño a Guillermo, Tati, Pedro y a toda la familia en este doloroso momento. Siempre te vamos a recordar con mucho cariño. Luis y Carola Uncal.

Avisos fúnebres

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