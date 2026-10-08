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PERA, Juan Benito
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PERA, Juan Benito, coronel (R.), q.e.p.d. - Querido tío y padrino, te despedimos con mucha tristeza. Beatriz Bonnet, Coco y Eugenia Jasson Hardie y Jorge Castro.
✝ PERA, Juan Benito, Cnl. (R), q.e.p.d., falleció el 7-10-2026. - Las Promociones 85 CMN, 82 ENM Y 21 EAM, elevan una oración en su memoria.
✝ PERA, Juan Benito, coronel (R), q.e.p.d. - Elvira Beatriz Acevedo de Bonnet, sus hijas Beatriz y Carlos Jasson Hardie, María Virginia y Oscar Obelar Lamas, María Rosa y Guillermo Fernández, nietos y bisnietos, participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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