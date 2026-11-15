SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PÉRCAZ, Virginia, falleció el 14-11-2026. - Sus hijos Cristian Sica, Sebastián Sica y Micaela Giovini, Jerónimo Gómez Pércaz y Dolores Elizalde; sus nietos Irupé, Lorenzo, Siro, Felipe, Ignacio y Rufino participan el fallecimiento de Vir con mucho dolor y ruegan una oración en su memoria. La despiden el lunes 16 de noviembre, a las 11.30, en Jardín de Paz.

✝ PÉRCAZ, Virginia, q.e.p.d. - Elsita Percaz, María, Ramón, Tomás y Virgilio participan con pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

✝ PÉRCAZ, Virginia, falleció el 14-11-2026. - Virginia querida compañera de papá, te vamos a recordar con la buena onda que siempre tuviste. Alejandra, Florencia, Nahuel, Miranda, Simón, Aitana y Martín Gomez.

✝ PÉRCAZ, Virginia. - Querida amiga, que descanses en paz. Acompañamos a tus hijos y nietos con infinito amor. Beatriz Carola y Manu Ferloni.

Avisos fúnebres

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