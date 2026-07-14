SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PÉREZ DE GUZMÁN, José María, q.e.p.d. - La comunidad del Colegio Michael Ham participa su fallecimiento y acompaña muy especialmente a sus queridos alumnos Ana, Manuel y Marina y a sus exalumnos Marina y Santiago. Con la certeza de que José María descansa en paz, lo despedimos como comunidad de fe y acompañamos a Magdalena y toda la familia con nuestra oración.

Avisos fúnebres

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