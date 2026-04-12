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PÉRGAMO, Viviana Beatriz
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PÉRGAMO, Viviana Beatriz. - Su tío Ernesto Pérgamo y sus primos Silvia y Javier participan su fallecimiento y ruegan un oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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