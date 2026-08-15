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PERUZZOTTI, Arturo Enrique Manuel
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
PERUZZOTTI, Arturo Enrique Manuel, q.e.p.d. - Lo despedimos con cariño al gran amor de nuestras vidas, Cristina Böttrich junto a sus hijos Arturo, Marina, Sofía, Larva, Ana, Carolina Peruzzotti y sus nietos Antonia, Franco, Filipina, Rufino, Petra, Ramiro, Vito y Clarita.
PERUZZOTTI, Arturo Enrique Manuel, q.e.p.d. - ¡Hasta siempre, querido Arturo! Abrazamos con cariño a nuestra querida hermana Cristina, a nuestros sobrinos y sobrinos nietos. Mara Böttrich, Federico Agüero y Eli Böttrich de Agüero y familia.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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