SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PETRILLO, Liliana, Dra., q.e.p.d., falleció el 26-9-2026. - Daniel e Isabel Charles participan el fallecimiento de la querida Liliana y acompañan con oración a Miguel, Gonzalo y Paula en este doloroso momento.

✝ PETRILLO, Liliana, Dra., q.e.p.d., falleció el 26-9-2026. - Martín, Nicolás e Isabel Charles participan el fallecimiento de la querida Liliana y acompañan a su familia con oraciones en este doloroso momento.

✝ PETRILLO, Liliana, Dra., q.e.p.d., falleció el 26-9-2026. - Charles Centro Oftalmológico participa el fallecimiento de su querida compañera y acompaña a su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

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