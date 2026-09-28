Saltar al contenido principal
LA NACION

PETRILLO, Liliana

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PETRILLO, Liliana, Dra., q.e.p.d., falleció el 26-9-2026. - Daniel e Isabel Charles participan el fallecimiento de la querida Liliana y acompañan con oración a Miguel, Gonzalo y Paula en este doloroso momento.

PETRILLO, Liliana, Dra., q.e.p.d., falleció el 26-9-2026. - Martín, Nicolás e Isabel Charles participan el fallecimiento de la querida Liliana y acompañan a su familia con oraciones en este doloroso momento.

PETRILLO, Liliana, Dra., q.e.p.d., falleció el 26-9-2026. - Charles Centro Oftalmológico participa el fallecimiento de su querida compañera y acompaña a su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Caravanas en Venezuela reclaman el regreso de Machado tras la liberación de presos políticos
    1

    Caravanas en Venezuela reclaman el regreso de Machado tras la liberación de presos políticos

  2. Encapuchados golpearon a un reconocido abogado y escaparon con dinero y joyas en el auto de su esposa
    2

    Violento robo en una casa de Martínez: golpearon a un reconocido abogado y escaparon con dinero y joyas en el auto de su esposa

  3. Los expresidentes, “vetados” por el Gobierno en la visita del papa León a la Argentina
    3

    Solo en Off | Los expresidentes, “vetados” por el Gobierno en la visita del papa León a la Argentina

  4. más de 10 fallos favorables para bisnietos y tataranietos después de la nueva ley
    4

    Ciudadanía italiana: más de 10 fallos favorables para bisnietos y tataranietos después de la nueva ley