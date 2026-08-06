LA NACION

PETROSELLI, Urbano,

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PETROSELLI, Urbano, (Ur), q.e.p.d., falleció el 5-8-2026. - Tu mujer Anita, tus hijos María y Pablo, Male y Agustín, Vicky y Charlie, Agus y Derek, Sofi y Thomi, y tus adorados 13 nietos: Lucía y Julia, Isa, Rochi, Clarita y Pedrito, Mechi, Carlitos y Urbanito, Luisita, Alfonso y Leticia, y Felipe, queremos agradecerte por tu amor, tu generosidad, tu ejemplo de trabajo y esfuerzo, tus ganas de vivir y de ayudarnos siempre a ser felices. Gracias por tu entrega en cada lugar que ocupaste como marido, papá y abuelo amoroso, de abrazo y guía. Va a ser imposible no extrañarte. Te despedimos hoy, a las 11, en el Jardín de Paz.

PETROSELLI, Urbano. - Fuiste todo lo que esta bien, te vamos a extrañar. Ale, Guido, Fede, Caro, Jofi, Felipe y Martina.

PETROSELLI, Urbano. - Dolores y Moro Simon Padros despiden con el mayor de los cariños a Urbano y acompañan con oraciones a Ana y Flia., Adriana y Fernando.

PETROSELLI, Urbano, q.e.p.d. M. Inés de A. de Abdala, sus hijos Lu y Ale (as.), Santi y Coti, Delfina y sus nietos despiden con cariño a Urbano, acompañan a Male, Ana y a toda la familia Petroselli en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

PETROSELLI, Urbano, q.e.p.d. Lu Abdala y Ale Mazzieri (as.) despiden al querido Urbano y acompañan con mucho cariño a su amiga Male, a Ana y a toda la familia en este momento doloroso y ruegan una oración en su memoria.

PETROSELLI, Urbano, q.e.p.d. Con muchísima tristeza despedimos al muy querido Urbano y acompañamos con todo cariño a su mujer Ana y sus hijas María, Macarena, Victoria, Agustina y Sofía, pidiendo una oración en su memoria. Charlie Etcheverrigaray y Mirta Cantos.

PETROSELLI, Urbano. - Javier Vigo Leguizamón, Liliana Gasparotti de Vigo e hijos despiden con pena al querido Urbano, recordando tantos gratos momentos vividos compartiendo su simpatía y fiel amistad.

PETROSELLI, Urbano, q.e.p.d. Ur, te vamos a extrañar mucho. ¡Gracias por tanto! Te queremos. Mariana Sangiorgi, Martina y Edgar, Dieguito y Jose y Anita.

PETROSELLI, Urbano, q.e.p.d. - Las familias Jaworski, Marcarian y Buratovich acompañan a Vicky y toda su familia en este momento de profundo dolor, deseándoles fortaleza. Urbano ya descansa en paz.

PETROSELLI, Urbano. - Clari Hirschler, Mechi García Villaverde, Loli Lago, Mery Bonfanti, Rochi Novillo Astrada, Jose Rodriguez R. y Agus Torretta abrazan con mucho cariño a su querida amiga Vicky y a toda su familia en este triste momento, acompañándolos con sus oraciones y su más sincero afecto.

PETROSELLI, Urbano, q.e.p.d. Julieta Misrahi, Gonzi, Mirta y Edi acompañamos a nuestra querida María y familia en este triste momento.

PETROSELLI, Urbano. - Alejandra García Villaverde y familia despiden hoy con mucha tristeza a Urbano y acompañan a Ana y a las chicas en este difícil momento.

PETROSELLI, Urbano, q.e.p.d. - Te despedimos Ur, con mucha tristeza y acompañamos a Anita y a las chicas, con la seguridad de que ya estás con la Virgen. Nos quedan los momentos compartidos y todo el amor que nos diste. Fer, Achi e hijos.

PETROSELLI, Urbano. - Mario F. Vigo Leguizamón y María Luisa Lamas, con sus hijos y nietos despiden con tristeza a su querido amigo y abrazan con mucho cariño a Ana y familia.

PETROSELLI, Urbano. - Inés M. de Catalan Pellet, hijos y nietos acompañan con mucho cariño a la querida familia Petro, con la certeza de que Urbano ya estará junto a Raúl, retomando esas interminables charlas de campo que tanto disfrutaban.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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