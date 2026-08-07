SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PETROSELLI, Urbano, q.e.p.d. - Julio Crivelli y Ana Bustamante lo despiden con mucha tristeza y acompañan a la querida Ana y a sus hijos con mucho cariño.

✝ PETROSELLI, Urbano, q.e.p.d. Ada, Ambi, Cande, Clemen, Emi, Ernuch, Michie y Pau acompañamos con cariño a Mecha y familia en este triste momento y rogamos una oración por su eterno descanso.

✝ PETROSELLI, Urbano. - Se fue un grande. Mis condolencias a toda su querida familia. Bernardo P. Maggio.

✝ PETROSELLI, Urbano, q.e.p.d. Graziella D. de Furlong e hijos despiden con cariño a Urbano y acompañan a Ana y a toda su familia en este triste momento. Siempre recordaremos los lindos momentos compartidos.

✝ PETROSELLI, Urbano. - Maurina, Carlos Bollini Shaw e hija acompañan a Ana y familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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