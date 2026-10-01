1
PEYRON, Bernardino
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PEYRON, Bernardino (Benny), q.e.p.d., falleció en Roma, Italia, el 29-9-2026. - Su hermana Elena (Epi) Peyron de Shakespear, su cuñado Ronald Shakespear, sus sobrinos Lorenzo, Barbara, Juan, María y Sofía y sus familias acompañan con mucho cariño a Elisabetta, Alberico, Beatrice, Amedeo y sus familias.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
La cifra millonaria que pagará YPF por Ganancias y qué pasará con la nafta
- 3
Tras el fallo de la Corte sobre la ley de tierras, Bullrich se desmarcó del Gobierno y reconoció que la oposición podría rechazar el mega DNU de Milei
- 4
Pánico en un vuelo de Flydubai: Israel denuncia que un piloto quiso estrellar el avión y apunta a un intento de ataque jihadista