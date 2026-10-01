SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PEYRON, Bernardino (Benny), q.e.p.d., falleció en Roma, Italia, el 29-9-2026. - Su hermana Elena (Epi) Peyron de Shakespear, su cuñado Ronald Shakespear, sus sobrinos Lorenzo, Barbara, Juan, María y Sofía y sus familias acompañan con mucho cariño a Elisabetta, Alberico, Beatrice, Amedeo y sus familias.

Avisos fúnebres

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