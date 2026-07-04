LA NACION

PICO ESTRADA, Santiago,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PICO ESTRADA, Santiago, q.e.p.d. - Acompañamos con mucho cariño a la familia de quien fuera un gran colega y amigo de nuestro padre. Daniel Dartiguelongue, su esposa María José, sus hijos Gastón, Mary, Tommy, Nani, Juan y Chivo despiden a un gran titán.

PICO ESTRADA, Santiago, q.e.p.d. - Juan Carlos Attwell e hijos despiden a su querido amigo. Acompañamos a su familia en este doloroso momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Tras luchar durante tres décadas: Eduardo Sosa asumió como jefe de los fiscales
    1

    Tres décadas después de ser echado por los Kirchner: Eduardo Sosa asumió como jefe de los fiscales de Santa Cruz

  2. Tevez reflexionó sobre su trabajo con Gallardo en el Mundial y dejó una importante reflexión: “No somos enemigos”
    2

    Tevez reflexionó sobre su trabajo con Gallardo en el Mundial y dejó una importante reflexión: “No somos enemigos”

  3. Encontró una mochila al costado de la ruta y se la llevó: tenía casi $90 millones
    3

    Encontró una mochila al costado de una ruta en La Pampa y se la llevó: tenía casi $90 millones

  4. Resultado de Argentina vs. Cabo Verde: quién ganó el partido del Mundial 2026
    4

    Resultado de Argentina vs. Cabo Verde: quién ganó el partido del Mundial 2026