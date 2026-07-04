1
PICO ESTRADA, Santiago,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PICO ESTRADA, Santiago, q.e.p.d. - Acompañamos con mucho cariño a la familia de quien fuera un gran colega y amigo de nuestro padre. Daniel Dartiguelongue, su esposa María José, sus hijos Gastón, Mary, Tommy, Nani, Juan y Chivo despiden a un gran titán.
✝ PICO ESTRADA, Santiago, q.e.p.d. - Juan Carlos Attwell e hijos despiden a su querido amigo. Acompañamos a su familia en este doloroso momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION