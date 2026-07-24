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PINGITORE, Remigio
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PINGITORE, Remigio, falleció el 23-7-2026. - Consorcio Avenida Cabildo 679 acompaña a su familia y ruega una oración en su memoria.
✝ PINGITORE, Remigio, falleció el 23-7-2026. - Marcelo Nadal y Flia. acompañan a su familia en este difícil momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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