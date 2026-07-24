SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PINGITORE, Remigio, falleció el 23-7-2026. - Consorcio Avenida Cabildo 679 acompaña a su familia y ruega una oración en su memoria.

✝ PINGITORE, Remigio, falleció el 23-7-2026. - Marcelo Nadal y Flia. acompañan a su familia en este difícil momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa