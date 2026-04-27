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PINO, Carlos Francisco
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PINO, Carlos Francisco. - Con profundo dolor despedimos a Carlos Francisco Pino. Te amamos y estamos eternamente agradecidos por tu amor. Tu esposa Ana María Benetti, tus hijas Ana Paula, María Florencia, Irene Laura y Teresa Inés, tus yernos y tus nietos Santiago y Carolina Baiocchi, Bruno, Rafael y Elena Converti, Francisco y Mateo Haupt e Ignacio Sebastián Carucci, hermanos y sobrinos.
Aviso publicado en la edición impresa
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