SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PINO, Carlos Francisco. - Con profundo dolor despedimos a Carlos Francisco Pino. Te amamos y estamos eternamente agradecidos por tu amor. Tu esposa Ana María Benetti, tus hijas Ana Paula, María Florencia, Irene Laura y Teresa Inés, tus yernos y tus nietos Santiago y Carolina Baiocchi, Bruno, Rafael y Elena Converti, Francisco y Mateo Haupt e Ignacio Sebastián Carucci, hermanos y sobrinos.

Avisos fúnebres

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