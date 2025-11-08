LA NACION

PINTO DE CARANDE, Martha Noemí

PINTO de CARANDE, Martha Noemí, q.e.p.d. - María Isabel, Fernando y Francisco Javier Buzzo, María Verónica Bozzo, Diego Alfredo Bozzo Rozes y sus familias la despiden con mucha tristeza, acompañan a la familia de Martha con mucho cariño y piden oraciones en su memoria.

PINTO de CARANDE, Martha Noemí, q.e.p.d. - Sus hijas María Martha y María Belén, su hijo político Diego, su hermana Beatriz, sus sobrinos María Eugenia y Pablo, sus nietos Matías, Candela, Diego Martín y Francisco y su sobrino nieto Santiago la despiden con tristeza, participan su fallecimiento y piden oraciones en su memoria.

