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PINTO, Mónica María
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PINTO de SUAREZ HERTER, Mónica María, q.e.p.d., falleció el 21-11-2026. - Sus sobrinos Guillermo Andrés, Sol, Inés y Cecilia Abades, Rodrigo y Ramiro Pinto, sobrinos políticos y sobrinos nietos, la despiden con muchos cariños y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán despedidos hoy, en Parque Memorial, a las 13.30.
✝ PINTO de SUAREZ HERTER, Mónica María, q.e.p.d., falleció el 21-11-2026. - Sus hermanos Yany Pinto y Guillermo Abades, María Belén Pinto, Roberto Pinto y Andrea Sarubbi y Graciela Pinto participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria. Sus restos serán despedidos hoy, en el cementerio Parque Memorial, a las 13.30.
Aviso publicado en la edición impresa
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