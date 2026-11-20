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PINZA, Isolina
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PINZA de PIANA, Isolina, Arq., q.e.p.d. - Guillermo y Miriam la despiden y ruegan oraciones en su memoria.
✝ PINZA de PIANA, Isolina, Arq., q.e.p.d. - Dimas, María y Pía González Velardo la despiden con amor y oran por su alma.
✝ PINZA de PIANA, Isolina, Arq., q.e.p.d. - Julio y Ana Bragulat participan con pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.
✝ PINZA de PIANA, Isolina, Arq., q.e.p.d. - La familia González Velardo despide con tristeza a una gran amiga y reza en su memoria.
✝ PINZA de PIANA, Isolina, Arq., q.e.p.d. - Bernardino Gelosa la despide con mucho dolor y ruega una oración por su eterno descanso.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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