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PIRAN, Marta Sara
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PIRAN de GANDARA, Marta Sara, q.e.p.d., falleció el 7-11-2026. - Su hijo Alfredo José Gándara, sus hijas políticas Valerie Browne y Andrea Rentería; sus nietos Gonzalo y Lucía Olaciregui, Federico y Olga Ivanova, Rosario y Matías Comparín, Sofía y Pablo Ameijeiras, Mariano y Vanina Valdovinos, sus bisnietos Fermín y Elisa Gándara Olaciregui, Elena Gándara Ivanova y Simón Ameijeiras Gandara despiden a Tita con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.
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LA NACION
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