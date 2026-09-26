SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PIROVANO, Matilde Luisa Gay Vionnet de, q.e.p.d. - Dominique Biquard, Santiago Peixoto, Agustina Mitjavila y Hernán Etchaleco de Identia P.R. acompañan a Pablo en este triste momento. Que su luz ilumine siempre a toda la familia.

Avisos fúnebres

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