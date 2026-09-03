SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PISANI de MORRONE, Graciela q.e.p.d., falleció el 2-9-2026. - Sus hijos Vale y Fede Linares Luque, Salva e Ine Inchauspe, y todos sus nietos la recuerdan con mucho amor y ruegan una oración en su memoria. La despedimos hoy, a las 12.30 hs., en el Jardín de Paz.

✝ PISANI, Graciela, falleció el 2-9-2026. - Cuánto te voy a extrañar amiga del alma en las buenas y en las malas. Ejemplo para todos. ¡Que Jesús te lleve en la palma de su mano hasta que nos volvamos a encontra! María Marta Manzanares.

✝ PISANI, Graciela. - Te despedimos querida amiga. Mariel Bengolea, Gloria Noailles, Silvina Otero, Margarita Silveyra y Cristina Ungaro.

✝ PISANI, Graciela. - Tus amigas de siempre, te despiden con cariño y oraciones. Teresa De Paoli, Marcela Koller, Diana Soler, Susana Rosas y Elvirita Casaccia.

Avisos fúnebres

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