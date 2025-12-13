1
PITURRO, Claudio
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
PITURRO, Claudio. - Fernando Ugarte, familia y Autobús S.A. acompañan a los amigos de la Línea 213 S.A. en este momento tan difícil por la pérdida de Claudio.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
