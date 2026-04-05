La hija de Michael Schumacher rompió el silencio sobre el accidente de su padre y reveló qué la ayudó a salir adelante

Gina Schumacher, hija del legendario piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher, contó detalles sobre su vida y comentó la influencia de su padre en sus decisiones tras el accidente.

Habló por primera vez sobre el trágico accidente de esquí de la leyenda de la Fórmula 1, describiendo cómo utilizó la equitación para sobrellevar el proceso.

Michael Schumacher, multicampeón de la Fórmula 1 Rui Vieira - AP

Impresionantes revelaciones de Gina Schumacher luego del brutal accidente de su padre

La jinete de 29 años, ahora una de las mejores exponentes del estilo western en el mundo, habló con franqueza sobre el accidente que sufrió Michael en Méribel en 2013, el cual le provocó una lesión cerebral traumática y lo llevó a retirarse de la vida pública, indicó The Sun.

Gina Schumacher es una referente de la equitación hoy @gina_schumacher

En el próximo documental Horsepower – The World of Gina Schumacher, producido por ZDF, ella dice: “Después del accidente de mi padre, me volqué de lleno en la equitación porque tenía que hacer algo”.

“Los caballos siempre han sido importantes. Pero desde entonces realmente lo han sido todo… Quiero decir, no podría vivir sin ellos. Me ayudaron a superar todo”, contó.

El ex piloto alemán Michael Schumacher era un experto esquiador, como lo demostró en Madonna di Campiglio, Italia AFP / VINCENZO PINT - AFP

El documental, que estará disponible en línea desde el 17 de abril y se emitirá el 17 de mayo, sigue a Gina y a su madre, Corinna Schumacher, de 57 años, en sus ranchos en Estados Unidos y Suiza. También narra el ascenso de Gina en el reining, una disciplina de la equitación western en la que es campeona mundial en múltiples ocasiones, incluyendo doble medalla de oro en eventos individuales y por equipos en 2025, precisó el diario inglés.

El 17 de abril saldrá un documental donde habla sobre su carrera en el deporte de los caballos y donde también aparece su madre

En la película, Corinna revela que su marido predijo el éxito de su hija desde muy pequeña, diciendo: “Michael me dijo una vez, cuando Gina tenía diez años: ‘Gina será mucho mejor que tú’”.

“Porque es más egoísta. Si eres atleta, tienes que ser egoísta hasta cierto punto. Y eso es genial. De lo contrario, no llegarás a nada. Hoy pienso: tenía toda la razón”, agregó Gina.

“Mis padres lo hicieron posible. Por eso siempre ha sido importante para mí trabajar duro para poder hacerlo lo mejor posible”, afirmó.

Gina cuenta cómo su madre, que ahora es una de las criadoras de caballos Quarter Horse más exitosas, volvió a involucrarse en este deporte.

Michael Schumacher y su esposa Fredrik von Erichsen/dpa

“Ella solía tener un caballo y, cuando éramos más jóvenes, quiso volver a tener uno. Pero quería un caballo dócil. Luego estuvo en Dubái con papá y montaron caballos árabes. Papá se cayó de uno. Había un caballo Quarter Horse al lado y estaba allí para calmar a los demás. Entonces mamá dijo que quería un caballo como ese”, relató.

La familia de Michael se ha mantenido muy discreta sobre su estado de salud durante los años transcurridos desde su accidente, prefiriendo preservar su privacidad en la era de las redes sociales y las miradas indiscretas.