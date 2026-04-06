Stephen Hawking: “Por difícil que sea la vida, siempre hay algo que puedes hacer y en lo que puedes triunfar”

Stephen Hawking, considerado uno de los físicos teóricos más importantes del siglo XX, dejó una frase que condensa tanto su obra como su historia personal: “Sin importar cuán difícil parezca la vida, siempre hay algo que puedes hacer y en lo que puedes triunfar”. La pronunció en Cambridge en 2017, durante una conferencia celebrada por su cumpleaños número 75, como parte de un mensaje dirigido a quienes buscan comprender el universo. Hawking nació el 8 de enero de 1942 en Oxford y se desempeñó como físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico. Murió el 14 de marzo de 2018 en Cambridge, a los 76 años.

La frase de Stephen Hawking y el contexto en que fue dicha

En esa conferencia de 2017, Hawking expresó que había sido “un tiempo glorioso para estar vivo e investigar en física teórica” y agregó que quería compartir su entusiasmo con otros: “Recuerda mirar hacia las estrellas y no hacia tus pies. Trata de encontrar sentido a lo que ves y pregúntate qué hace que el universo exista. Sé curioso”.

El pasaje sobre la dificultad de la vida no fue retórico. Hawking hablaba desde la experiencia directa: a principios de la década de 1960 le fue diagnosticada esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que fue deteriorando su capacidad muscular de forma progresiva.

Vivió 53 años más de lo que sus médicos estimaron al momento del diagnóstico.

Una vida científica construida dentro de los límites del cuerpo

Hawking demostró que los agujeros negros tienen temperatura y emiten radiación, un fenómeno que hoy se conoce como radiación de Hawking.

Ocupó la Cátedra Lucasiana de Matemáticas en Cambridge desde 1979, un cargo que antes había ejercido Isaac Newton.

También recibió la Medalla Copley de la Royal Society en 2006 y la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos en 2009.

A medida que la ELA avanzaba, Hawking perdió progresivamente el control de su cuerpo.

El pasaje sobre la dificultad de la vida no fue retórico; Hawking hablaba desde la experiencia directa: a principios de la década de 1960 le fue diagnosticada esclerosis lateral amiotrófica (ELA) BBC/RICHARD ANSETT

Desde 1986 utilizó un sistema de comunicación adaptado con sintetizador de voz, con el que escribía libros, artículos científicos y conferencias, a razón de aproximadamente 15 palabras por minuto.

Con esa tecnología escribió, entre otras obras, Breve historia del tiempo (1988), que se convirtió en un best seller mundial.

El legado de una filosofía que va más allá de la física

La frase sobre la dificultad de la vida no aparece de forma aislada en su pensamiento. Hawking también dijo: “Mis expectativas se redujeron a cero cuando tenía 21 años. Todo lo que pasó desde entonces fueron bonos”.

Stephen Hawking recibió la Medalla Copley de la Royal Society en 2006 y la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos en 2009 Solar & Heliospheric Observatory

Y en otra ocasión: “Por mala que la vida parezca, siempre hay algo que uno puede hacer y lograr. Cuando hay vida, hay esperanza”.

Sus cenizas fueron depositadas en la Abadía de Westminster en Londres, junto a las de Isaac Newton y Charles Darwin.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.