SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PLA de CHIESA, Graciela, q.e.p.d., falleció el 16-11-2026. - El presidente, el consejo directivo y el personal de la Asociación Argentina de Golf participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañan a sus hijos, Antonio y Fernando Chiesa, y a toda su familia en este triste momento, y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa