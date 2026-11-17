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PLA, Graciela
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PLA de CHIESA, Graciela, q.e.p.d., falleció el 16-11-2026. - El presidente, el consejo directivo y el personal de la Asociación Argentina de Golf participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañan a sus hijos, Antonio y Fernando Chiesa, y a toda su familia en este triste momento, y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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