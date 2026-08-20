SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PLAT, Lucrecia, falleció el 18-8-2026. - Sus hijos Lucas, Diego y Lea y Hernán y Barbie y sus nietos Camila y Nico, Milo, Ágata, Eneas y Lou Aila despedimos a una madre y abuela única, que ya extrañamos y recordaremos siempre con inmenso amor.

✝ PLAT, Lucrecia. - María Luisa Pereyra Iraola despide a su entrañable amiga, acompaña con mucho cariño a sus queridos hijos y nietos y reza por su alma.

✝ PLAT, Lucrecia. - Trixie Amuchastegui, la despide desde Roma con inmenso amor.

Avisos fúnebres

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