PODESTÁ, Susana Méndez Delfino De (Susy)

PODESTÁ, Susana Méndez Delfino de (Susy), q.e.p.d., falleció el 5-11-2025. - Sus hijos Nadia Favelevic y Richi Alonso, Sacha Favelevic y Alejandra Argerich y Carlos Podestá; sus nietos Milagros, Jimena, Dolores y Francisco Alonso, Iván y Tatiana Favelevic; sus bisnietos Pía, Sara, Tino, Rufo, Félix y Frankie despiden a Susú con amor y un beso en la frente. Sus restos serán inhumados hoy, a las 11, en el Parque Memorial.

PODESTÁ, Susana Mendez Delfino de (Susy). - Te fuiste dormida como querías. Abrazamos a Nadia, Sacha y Carlos Eduardo en su dolor. Silvia Mendez Delfino de Santamarina, junto a mis hijos Ángeles y Juan Casal, Silvia Elena, Agustín y Sole Ayerza, Inés, Luz y Eduardo Pallette. Con nosotros se termina un apellido que le dio tanto al país.

