La muerte de la nieta de Cris Morena en Miami: acusan de homicidio involuntario marítimo al capitán de la barcaza

WASHINGTON.- El capitán de la barcaza propulsada por un remolcador que impactó en julio pasado contra un velero frente a la isla Hibiscus en Miami Beach, lo que causó la muerte de la argentina Mila Yankelevich y otras dos niñas, fue acusado de homicidio involuntario marítimo tras operar la embarcación con la visibilidad obstruida y sin un vigía adecuado, informó este martes el Departamento de Justicia norteamericano.

“Esta acusación señala una pérdida de vidas evitable en nuestras vías navegables, incluyendo el incumplimiento de normas básicas de seguridad marítima y el uso de un teléfono celular durante la navegación, en el momento de la colisión o muy cerca de este“, explicó el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida, mediante un comunicado.

Mila Yankelevich con su abuela, Cris Morena Instagram.com/bycrismorena

“Presentaremos las pruebas ante el tribunal con diligencia y profesionalismo. Como en todo caso, el acusado goza de la presunción de inocencia a menos que, y hasta que, se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable”, añadió el fiscal federal.

Según los registros judiciales, Yusiel López Insua, de 46 años y residente de Miami, operaba un remolcador que empujaba una barcaza cargada de escombros de construcción a través de la Bahía Vizcaína el 28 de julio pasado. “La visibilidad frontal de la embarcación se encontraba obstruida por una caseta de cubierta y una grúa, y no se había asignado a ninguna persona a bordo para ejercer la función de vigía“, señaló el comunicado del Departamento de Justicia.

Una imagen del remolcador de la barcaza que impactó un velero en Miami Beach en julio del año pasado, difundida este martes por el Departamento de Justicia norteamericano Gentileza

Simultáneamente, añade la nota, el Miami Yacht Club, un campamento de vela para niños, operaba en las cercanías. Un velero, que transportaba a una instructora a cargo y a cinco niñas “perdió el viento y quedó inmovilizado en la trayectoria del remolcador y la barcaza”.

“Debido a la visibilidad obstruida y a la falta de un vigía, Insua no divisó el velero inmovilizado antes de que la barcaza impactara contra él”, explicó la Justicia.

A fondo - Scrolly Mila Yankelevich - ANEXo

Un análisis forense del teléfono celular de Insua reveló actividad en internet durante la navegación, “incluso en el momento de la colisión o muy cerca de este”, detalló el comunicado.

Mila Yankelevich, de 7 años, hija del director Tomás Yankelevich y la actriz Sofía Reca, y nieta de Cris Morena; la chilena Erin Victoria Ko Han, de 13, y Arielle Mazi Buchman, de 10 y con familiares argentinos, murieron después de que la barcaza impactara contra el velero, en el que además iban otras dos niñas y una instructora, de 19 años, del campamento de vela de verano del Miami Yacht Club, en la isla Watson.

Erin Ko, otra de las niñas que murió en el incidente náutico en Miami Beach junto a Mila Yankelevich

La instructora y dos de las niñas lograron escapar tras ser arrastradas bajo la barcaza, en una tragedia que generó conmoción en la comunidad marítima de Miami Beach.

“Insua enfrenta cargos por homicidio involuntario marítimo. De ser declarado culpable, podría ser condenado a una pena de hasta 10 años de prisión federal“, señaló el Departamento de Justicia.

El fiscal federal Reding Quiñones; el agente especial a cargo Edward L. Songer, del Servicio de Investigación de la Guardia Costera de Estados Unidos (CGIS, por sus siglas en inglés) para la región sudeste; y el capitán Frank J. Florio III, de la Guardia Costera (USCG, por sus siglas en inglés) para el sector Miami, fueron los encargados de realizar este anuncio.

Una imagen del remolcador de la barcaza que impactó un velero en Miami Beach en julio del año pasado, difundida este martes por el Departamento de Justicia norteamericano Gentileza

El CGIS, el USCG y la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) están investigando el caso.

Reding Quiñones elogió los “valerosos esfuerzos” de rescate de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, del Departamento de Policía de Miami y del Departamento de Policía de Miami Beach, que actuaron tras el trágico incidente.

Los fiscales federales auxiliares Michael Gilfarb y Daniel Rosenfeld, junto con el fiscal federal auxiliar especial Tanner Stiehl, están a cargo de la acusación en este caso.

La Guardia Costera había recomendado la presentación de cargos penales en relación con el incidente ya en octubre pasado.

Una demanda presentada en agosto en nombre de la niña de 9 años que sobrevivió al incidente alegaba que Waterfront Construction Inc., propietaria de la barcaza, junto con el Miami Yacht Club y la Youth Sailing Foundation habían actuado de manera “descuidada, imprudente y negligente”, y que no habían adoptado las “medidas adecuadas” para evitar la colisión.

Lorenzo Palomares, abogado que representa a Waterfront Construction, declaró anteriormente que la barcaza y el remolcador regresaban de demoler un muro de contención en Star Island cuando ocurrió el incidente. El remolcador navegaba a una velocidad de 3,5 nudos, señaló Palomares, quien añadió que ese detalle constaría en el informe de la Guardia Costera.

Palomares también indicó que el capitán de la barcaza llevaba más de 12 años operándola y que el oficial de cubierta, quien según él actuaba como vigía, llevaba ocho años en la empresa sin haber protagonizado incidentes de gravedad. Todos los informes toxicológicos resultaron negativos.