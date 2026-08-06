SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ POGGI, Alberto. - Ana, Eugenio de Bary y sus hijos despiden a su querido amigo Alberto y acompañan a Malala y familia con mucho cariño.

✝ POGGI, Alberto. - Diego y Margarita González Casartelli, sus hijos Daisy, Diego, María, Belén, Fátima y Agustín, despiden a su gran amigo y abrazan a Malala, Clara y Laura, pidiendo una oración en su memoria.

✝ POGGI, Alberto. - Carlos R. Risso despide con dolor a su querido amigo y acompaña a Malala, M. Clara, M. Laura y familia.

✝ POGGI, Alberto. - Los Raffo te despedimos con inmensa tristeza. ¡Te vamos a extrañar!

✝ POGGI, Alberto, q.e.p.d. - Marilyn, Techi, Susana y Abel Hernández Elizalde participan su fallecimiento y acompañan a Malala e hijas.

✝ POGGI, Alberto. - Patricia y Norberto Quirno y sus hijos despiden a Alberto con enorme tristeza y abrazan a Malala, Clara y Laura con muchísimo cariño.

✝ POGGI, Alberto, q.e.p.d. - Tulio Martini participa con profundo dolor su fallecimiento y abraza con todo su corazón a Malala, María Clara, María Laura y familia.

Avisos fúnebres

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