SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ POGGI, Alberto. - Lala, Tincho Aguirre y sus hijos despiden con tristeza al Poyo y acompañan a Malala e hijas con cariño.

✝ POGGI, Alberto. - Viviana y Eduardo Taiana, Aurora y Enrique Donati acompañan a Malala y sus hijas, María Marta y Patricia, con gran tristeza.

✝ POGGI, Alberto. - Regina, Jorge Nazar y sus hijos Regi, Tomás, Coke, Agustina y Paula acompañan a Malala, Laura y Clara con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.

✝ POGGI, Alberto, q.e.p.d. - Alberto y Graciela V. de Petracchi, hijos y nietos lo despiden con oraciones y abrazan a Malala e hijas con mucho cariño.

✝ POGGI, Alberto q.e.p.d. - La comisión directiva y los socios del Golf Club Argentino participan con pesar el fallecimiento de su socio y ruegan una oración en su memoria.

✝ POGGI, Alberto, q.e.p.d. - Jorge Enrique Dotto y Flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

✝ POGGI, Alberto, q.e.p.d. - Clara, Clarita y Pablo lo despedimos con mucha tristeza y acompañamos a Malala, Clara y Ñeñe con el cariño de siempre.

✝ POGGI, Alberto. - Yolanda y Camilo Carballo (as.) despiden a su amigo con tristeza y abrazan a Malala e hijas con mucho cariño.

POGGI, Alberto. - Luis Graziani, Luigi, Agus y Rafa, Caro y Sebas despiden a su irremplazable y querido amigo Alberto y acompañan a Malala, Clara y Laura en este momento de tanta tristeza.

✝ POGGI, Alberto. - Leonor Tejerina, sus hijos y nietos acompañan a Malala y las chicas y despiden a su amigo de toda una vida.

✝ POGGI, Alberto, q.e.p.d. - Lo despedimos con mucha tristeza y acompañamos a Malala, Clara y Laura con nuestras oraciones. Lucrecia y Jorge Lappas (as.).

✝ POGGI, Alberto, q.e.p.d. - Gloria y Criso Zuberbühler despiden a Alberto y acompañan a Malala y familia con mucho cariño.

✝ POGGI, Alberto, q.e.p.d. - Lo recordaremos con todo nuestro cariño. Un fuerte abrazo a toda la familia. Mariano y Marinés de Bary.

Avisos fúnebres

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