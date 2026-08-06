SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ POGGI, Alberto Pablo, q.e.p.d., 5-8-2026. - Con infinita tristeza te despedimos agradeciendo todo el amor y cuidado que diste a nuestra familia. Los Mendiondo Elizalde; María Marta, Carola, Agustín, Alberto, Maru y tus 8 sobrinos nietos. Rogamos una oración en tu memoria.

✝ POGGI, Alberto Pablo, q.e.p.d. Carlos Elizalde y Florencia Rodríguez Giavarini de Elizalde, junto a sus hijos Nicolás, Miguel y María participan su muerte con gran tristeza. Querido Alberto, que la Virgen santísima te abra las puertas del paraíso y descanses en paz. Te recordaremos siempre con alegría.

Avisos fúnebres

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