SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ POLLAC, Carlos, Z.L., falleció el 27-4-2026. - Despedimos con mucha tristeza a nuestro hermano, cuñado, socio y tío. Abrazamos a Vanesa, Mariela, Sebi, Dani, Tali, Nico y Fede. Los queremos y estamos siempre con ustedes. Raquel y José, Nomi, Lili, Santi y Caro, Joco y Luni.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa