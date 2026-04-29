1
POLLAC, Carlos,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ POLLAC, Carlos, Z.L., falleció el 27-4-2026. - Despedimos con mucha tristeza a nuestro hermano, cuñado, socio y tío. Abrazamos a Vanesa, Mariela, Sebi, Dani, Tali, Nico y Fede. Los queremos y estamos siempre con ustedes. Raquel y José, Nomi, Lili, Santi y Caro, Joco y Luni.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Hazaña en el Everest: alpinistas nepalíes reabren una ruta clave de subida tras el bloqueo de una gigante torre de hielo
- 3
La inversión extranjera más grande de la historia argentina enfrenta bloqueos de rutas, disputas limítrofes y peleas por la red eléctrica
- 4
La Anmat prohibió el uso y la venta de un medicamento “innovador” para bajar de peso