SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ POLLITZER, Jorge, doctor. - Con profunda tristeza y agradecimiento despedimos al doctor Jorge Pollitzer. Su mujer Isabel Balaguer Salas; sus hijos Javier, María, Diego, Pablo y Andrés, Mado, Mariana, Eduardo, sus nietos y bisnietos, Jime, Juji, Juanchi, Nico, Lucas, Ele, Santi, Feli, Manu, Ine, Cata, Matu, Juana, Luisa, Bruna, Greta, Irupe. Gracias por todo el amor, las enseñanzas y los momentos compartidos. Tu recuerdo será un abrazo para quienes tuvimos la suerte de conocerte. Descansa en paz.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa