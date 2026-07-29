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POMBO, Javier Aníbal

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

POMBO, Javier Aníbal (Pichi). - Sus hijos Florencia y Javier Lecot, Ángeles y Germán Quinteros, María y Bechu Vigil, Tomás y Paula Lamattina, Matías y Mechi Egan y Clara, sus nietos Antonio, Paula, Dali y Cayetano invitan a despedirlo hoy, a las 12.45, en el Parque Memorial.

POMBO, Javier Aníbal (Pichi). - Su tío y amigo José María de Vedia y Mitre, junto a su hijo José María, Fátima y nietos participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este triste momento.

POMBO, Javier Aníbal, (Pichi). - La familia Buitrago: Ignacio y Ana Roldán, Pepe, Jerónimo y Tete Tiribelli, hijos y nietos despiden con dolor a su querido hermano del alma.

POMBO, Javier Aníbal (Pichi), q.e.p.d. - Tus amigos Chappy y Virginia Anderson, Pedro y Alcira Piñeyro, Gonzalo y Lake Klappenbach, despiden con mucho cariño a su querido amigo Pichi y acompañan a sus hijos y nietos.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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