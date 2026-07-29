SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ POMBO, Javier (Pichi). - Sus hermanos Gonzalo y Eleonora Medina, Inés y Roy González Benegas, Beba y Pancras Buitrago, sus sobrinos, sobrinos nietos y Silvina Tedeschi lo despiden con muchísimo cariño al querido e inolvidable Pichi.

Avisos fúnebres

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