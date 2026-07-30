LA NACION

POMBO, Javier,

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

POMBO, Javier, q.e.p.d. - Tus compañeros de primer grado inferior del Colegio Don Jaime: José Anderson, Bernardo Astigueta, Juan Luis Basombrío, José de Carabassa, Antonio F. Llorente, Federico Lagache, Joaquín Parodi, Santiago Pasman, Federico Randle y Carlos Walker te despedimos con oraciones y con el cariño de 62 años de amistad compartidos. Acompañamos a tu familia y te recordaremos siempre como uno de nosotros.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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