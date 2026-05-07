SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ POTENZE, Lucas Daniel, q.e.p.d., falleció el 6-5-2026. - Historiador, profesor, cuentista, ilustrador, enorme compañero y ser humano. Sus hermanos del aula CNBA promoción 1967 acompañamos a María Celia, Sol y familia ante la pérdida del queridísimo Lucas. Velatorio hoy, desde las 9, en Av. Córdoba 5080. Partiremos a las 11, al cementerio Cementerio de Chacarita.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa