LA NACION

PREBISCH, Eliana Diaz de

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PREBISCH, Eliana Diaz de , q.e.p.d. falleció el 3-5-2026. - Rita González del Solar, Diego García Fernández y sus hijos Paz y Diego García Fernández, Manuela y Mariano Fernández y Luz y John Hannahs (as.) despiden a Eliana con profunda tristeza y acompañan a Raúl en este momento de tanto dolor.

PREBISCH, Eliana Diaz de, q.e.p.d., falleció el 3-5-2026. - Recordaremos siempre, querida Eliana, tu amor y compromiso por Raúl, su legado y nuestra familia. Esther Delia González del Solar, sus hijos Mario, Rita y Mercedes.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Un misterioso cráter en llamas que fascina al mundo se apaga e inquieta a los científicos
    1

    La “Puerta del Infierno” se está apagando: puede que no sea una buena noticia

  2. Una industria prometedora alcanza su mejor momento histórico en el país
    2

    La minería en su mejor momento histórico: récord de exportaciones, consenso político y una apuesta grande si la Corte falla a favor

  3. El ejercicio de gimnasia que supera a las pesas para ganar equilibrio
    3

    Para mayores de 50 años: el ejercicio de gimnasia que supera a las pesas para ganar equilibrio

  4. Adorni, un escándalo en cascada
    4

    Adorni, un escándalo en cascada