SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PREBISCH, Eliana Diaz de , q.e.p.d. falleció el 3-5-2026. - Rita González del Solar, Diego García Fernández y sus hijos Paz y Diego García Fernández, Manuela y Mariano Fernández y Luz y John Hannahs (as.) despiden a Eliana con profunda tristeza y acompañan a Raúl en este momento de tanto dolor.

PREBISCH, Eliana Diaz de, q.e.p.d., falleció el 3-5-2026. - Recordaremos siempre, querida Eliana, tu amor y compromiso por Raúl, su legado y nuestra familia. Esther Delia González del Solar, sus hijos Mario, Rita y Mercedes.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa