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PREBISCH, Eliana Díaz de,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PREBISCH, Eliana Díaz de, q.e.p.d. - El Consorcio Galileo 2425 despide a Eliana con mucho cariño y eleva una oración en su memoria.

PREBISCH, Eliana Díaz de, q.e.p.d. - Norma y Ricardo López Murphy despiden con profundo dolor a la querida Eliana y ruegan una oración en su memoria.

PREBISCH, Eliana Díaz de, q.e.p.d., falleció el 3-5-2026. - Carmen Z., Luz Deza y Nora O. la despedimos con mucha tristeza y afecto. Acompañamos a su hijo Raúl P. en este triste momento. Nos encontramos hoy, 13.30 hs., en Jardín de Paz de Pilar.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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