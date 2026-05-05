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PREBISCH, Laura Eliana Díaz de,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
PREBISCH, Laura Eliana Díaz de, q.e.p.d., falleció el 3-5-2026. - Su hijo Raúl Prebisch la despide con profundo cariño y agradecimiento por el amor y las enseñanzas compartidas. La despediremos el miércoles 6-5-2026, a las 13.30, en Jardín de Paz.
Aviso publicado en la edición impresa
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