SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PREBISCH, Laura Eliana Díaz de, q.e.p.d., falleció el 3-5-2026. - Su hijo Raúl Prebisch la despide con profundo cariño y agradecimiento por el amor y las enseñanzas compartidas. La despediremos el miércoles 6-5-2026, a las 13.30, en Jardín de Paz.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa