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PREDOLINI PARERA, Delia Elina
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PREDOLINI PARERA de ROIGT, Delia Elina, q.e.p.d., falleció el 27-10-2026. - Sus hijos, Ricardo y Mercedes Alongi, Florencia y Javier López Candia y Felicitas, sus nietos, Victoria y María Eugenia Roigt, Raúl Esteban y Sofía de Kemmeter y Juan Ignacio Adbala participan su fallecimiento, ruegan por su alma y agradecen a Dios haber compartido momentos inolvidables de la vida con ella. Sus restos fueron inhumados ayer, en el cementerio de Olivos.
Aviso publicado en la edición impresa
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