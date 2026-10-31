PREDOLINI PARERA, Delia Elina

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PREDOLINI PARERA de ROIGT, Delia Elina, q.e.p.d., falleció el 27-10-2026. - Sus hijos, Ricardo y Mercedes Alongi, Florencia y Javier López Candia y Felicitas, sus nietos, Victoria y María Eugenia Roigt, Raúl Esteban y Sofía de Kemmeter y Juan Ignacio Adbala participan su fallecimiento, ruegan por su alma y agradecen a Dios haber compartido momentos inolvidables de la vida con ella. Sus restos fueron inhumados ayer, en el cementerio de Olivos.

Avisos fúnebres

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