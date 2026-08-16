1
PRÍCOLO, Alejandrina Dora,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PRÍCOLO, Alejandrina Dora, q.e.p.d., falleció el 14-8-2026. - Sus hermanos José María, Marta H. Puglia, sobrinos y demás familiares, lamentan profundamente su fallecimiento y ruegan una oración por su alma.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Murió Daniela Largo, la mujer rescatada tras pasar 36 horas atrapada en los escombros por el terremoto en Colombia
- 3
Peter Thiel pone un pie en Vaca Muerta con una apuesta por una petrolera argentina
- 4
El gol anulado a Platense en el empate ante Boca, el enojo de Martín Palermo y su resignación: “Mejor no hablar”