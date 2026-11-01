SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PROTTO, Juan Domingo, q.e.p.d. - Sus compañeros de la Camada 22 del Liceo Militar General San Martín despiden con gran tristeza a su amigo Juan y acompañan a Cecilia y familia con mucho afecto en su dolor.

Avisos fúnebres

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