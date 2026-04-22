PUENZO, Luis
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
PUENZO, Luis. - El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales lamenta profundamente el fallecimiento del Sr. Luis Puenzo, quien se desempeñó como presidente de esta institución durante el período 2019–2022. Honramos su destacada trayectoria como director y productor, así como su compromiso con la industria y su generosidad con el ecosistema audiovisual. Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento.
PUENZO, Luis. - Juan Félix Memelsdorff, Juan Suaya, Francisco de Zavalia, Tamara Novakovich y Adriana Mon participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.
✝ PUENZO, Luis A., q.e.p.d. - Sus hermanos de la XII Promoción del Liceo Naval Militar Almirante Browndespiden con dolor a su gran compañero y acompañan a su familia en esta nueva etapa. Lloramos y despedimos la partida de un grande.
Aviso publicado en la edición impresa
- 1
- 2
10 autos usados por menos de 15 millones en abril 2026: uno por uno, por marca y modelo
- 3
“El chimpancé de la mirada triste”: la decisión final sobre el destino de Toti retoma el último deseo de Jane Goodall
- 4
Cambio de dueños: los capitales argentinos están en retirada de una de las industrias más poderosas