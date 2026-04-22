SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PUENZO, Luis. - El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales lamenta profundamente el fallecimiento del Sr. Luis Puenzo, quien se desempeñó como presidente de esta institución durante el período 2019–2022. Honramos su destacada trayectoria como director y productor, así como su compromiso con la industria y su generosidad con el ecosistema audiovisual. Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento.

PUENZO, Luis. - Juan Félix Memelsdorff, Juan Suaya, Francisco de Zavalia, Tamara Novakovich y Adriana Mon participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.

✝ PUENZO, Luis A., q.e.p.d. - Sus hermanos de la XII Promoción del Liceo Naval Militar Almirante Browndespiden con dolor a su gran compañero y acompañan a su familia en esta nueva etapa. Lloramos y despedimos la partida de un grande.

Avisos fúnebres

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