SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PUENZO, Luis. - La Academia Argentina de la Publicidad lamenta el fallecimiento del Sr. Luis Puenzo, socio fundador y académico de honor, ejemplo de profesional que supo jerarquizar su profesión y cada uno de los pasos que dio. Gracias Luis por tu obra y legado, que en paz descanses.

Avisos fúnebres

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