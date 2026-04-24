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PUENZO, Luis
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
PUENZO, Luis. - La Academia Argentina de la Publicidad lamenta el fallecimiento del Sr. Luis Puenzo, socio fundador y académico de honor, ejemplo de profesional que supo jerarquizar su profesión y cada uno de los pasos que dio. Gracias Luis por tu obra y legado, que en paz descanses.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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