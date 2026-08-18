SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PULIZZI, Agustín, q.e.p.d., falleció el 17-8-2026. - Su hija Verónica y José De All y sus nietos José (h.), Francisco y Santiago participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

✝ PULIZZI, Agustín, q.e.p.d. - Jorge Galmarini y Carola Nogaro, hijos y nietos, participan con inmenso dolor su fallecimiento y acompañan a Patricia y ambas familias.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa