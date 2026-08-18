LA NACION

PULIZZI, Agustín,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PULIZZI, Agustín, q.e.p.d., falleció el 17-8-2026. - Su hija Verónica y José De All y sus nietos José (h.), Francisco y Santiago participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PULIZZI, Agustín, q.e.p.d. - Jorge Galmarini y Carola Nogaro, hijos y nietos, participan con inmenso dolor su fallecimiento y acompañan a Patricia y ambas familias.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Las últimas horas de Hayden Panettiere: cómo fue encontrada, qué reveló la autopsia y sus últimos mensajes
    1

    Las últimas horas de Hayden Panettiere: cómo fue encontrada, qué reveló la autopsia y sus últimos mensajes

  2. Qué se sabe de la muerte de la actriz Hayden Panettiere
    2

    Qué se sabe de la muerte de la actriz Hayden Panettiere

  3. Dos abogadas piden que la Justicia les habilite otro mandato en el Consejo de la Magistratura
    3

    Polémica por la reelección: dos abogadas piden que la Justicia las habilite a buscar otro mandato en el Consejo de la Magistratura

  4. Milei dio un discurso en homenaje a San Martín: “Hay algunos que quieren volver al pasado”
    4

    Milei dio un discurso en homenaje a San Martín: “Hay algunos que quieren volver al pasado”