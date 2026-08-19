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PULIZZI, Agustín
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PULIZZI, Agustín. - Enrique Pigretti y Susana Prats, hijos y nietos lo despiden con mucho cariño y acompañan a Patricia y ambas familias.
PULIZZI, Agustín. - Juan Bautista Macchiavello y Silvia Arrigutti despiden al querido Agustín con muchísimo cariño.
✝ PULIZZI, Agustín, q.e.p.d. - Víctor y Alicia Savanti despedimos con tristeza al querido amigo, cuya bondad y generosidad permanecerán vivas en nuestro recuerdo.
Aviso publicado en la edición impresa
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