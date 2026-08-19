LA NACION

PULIZZI, Agustín

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PULIZZI, Agustín. - Enrique Pigretti y Susana Prats, hijos y nietos lo despiden con mucho cariño y acompañan a Patricia y ambas familias.

PULIZZI, Agustín. - Juan Bautista Macchiavello y Silvia Arrigutti despiden al querido Agustín con muchísimo cariño.

PULIZZI, Agustín, q.e.p.d. - Víctor y Alicia Savanti despedimos con tristeza al querido amigo, cuya bondad y generosidad permanecerán vivas en nuestro recuerdo.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Las explosivas declaraciones de la pareja del exasesor de Milei: lo acusó de filtrar los audios de la causa Andis
    1

    Las acusaciones de Nadia Beller contra Fernando Cerimedo: cajones con billetes, negociados y una “élite policial”

  2. Impresionante vuelco de un auto en la Autopista Panamericana
    2

    Un auto dio vueltas en el aire y volcó en la Autopista Panamericana

  3. Se juntaron a “farmear aura” y los atacaron a piedrazos
    3

    Un grupo de jóvenes se juntó a “farmear aura” y los atacaron a piedrazos en Mar del Plata

  4. Una mujer fue detenida luego de que le encontraran 71 bolsas de cocaína a su hijo en el jardín
    4

    Una mujer fue detenida luego de que le encontraran 71 bolsas de cocaína a su hijo en el jardín