SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PULIZZI, Agustín. - Enrique Pigretti y Susana Prats, hijos y nietos lo despiden con mucho cariño y acompañan a Patricia y ambas familias.

PULIZZI, Agustín. - Juan Bautista Macchiavello y Silvia Arrigutti despiden al querido Agustín con muchísimo cariño.

✝ PULIZZI, Agustín, q.e.p.d. - Víctor y Alicia Savanti despedimos con tristeza al querido amigo, cuya bondad y generosidad permanecerán vivas en nuestro recuerdo.

Avisos fúnebres

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