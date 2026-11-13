SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PURICELLI, Enrique, q.e.p.d. - Heidi y Eduardo Puricelli despiden a Henry con mucho cariño, recondando los bellos momentos vividos.

✝ PURICELLI, Enrique (Henry), q.e.p.d. - Félix y Mónica Lafiandra despiden con mucha tristeza al querido Henry y acompañan a Katheryn y familia con todo cariño.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa