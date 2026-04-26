SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ QUESADA, Verónica, q.e.p.d. - Federico y María José de Oromí y sus hijos Juana, Ramón y Jacinta participan con profundo dolor el fallecimiento de Verónica y acompañan con todo cariño a Macarena y sus hijos. Rogamos una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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