QUINCKE, Enrique,
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ QUINCKE, Enrique, q.e.p.d. - Ignacio y Anne Marie Aquerreta, junto a nuestros hijos Martina, Agustina y Jaime, despedimos a Quico con inmenso cariño. Agradecemos su gran sentido de familia, lo vamos a extrañar y rogamos oraciones por él.
QUINCKE, Enrique. - Mónica y sus hermanos Alberto, Adrián y Ele y su sobrino Cristóbal lo despiden con enorme tristeza. Kiko fue y será siempre parte de nuestra familia y de nuestras vidas. Quedará para siempre el cariño y tantos lindos recuerdos. Sus restos serán velados hoy, a partir de las 8, en Av. Córdoba 3677, CABA.
QUINCKE, Enrique, q.e.p.d. - Flargent S.A. participa con profundo pesar su fallecimiento, recordando los años de trabajo y proyectos compartidos. Acompañamos a su familia en este difícil momento.
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