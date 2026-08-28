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QUINCKE, Enrique,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

QUINCKE, Enrique, q.e.p.d. - Ignacio y Anne Marie Aquerreta, junto a nuestros hijos Martina, Agustina y Jaime, despedimos a Quico con inmenso cariño. Agradecemos su gran sentido de familia, lo vamos a extrañar y rogamos oraciones por él.

QUINCKE, Enrique. - Mónica y sus hermanos Alberto, Adrián y Ele y su sobrino Cristóbal lo despiden con enorme tristeza. Kiko fue y será siempre parte de nuestra familia y de nuestras vidas. Quedará para siempre el cariño y tantos lindos recuerdos. Sus restos serán velados hoy, a partir de las 8, en Av. Córdoba 3677, CABA.

QUINCKE, Enrique, q.e.p.d. - Flargent S.A. participa con profundo pesar su fallecimiento, recordando los años de trabajo y proyectos compartidos. Acompañamos a su familia en este difícil momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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