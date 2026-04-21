SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ QUISPE, Trinidad, q.e.p.d., falleció el 20-4-2026. - Su hijo Adrián Juan Velarde, Mercedes Daurat y sus nietos Bautista y Josefina la despedimos con cariño. Sus restos serán inhumados hoy, a las 12.30, en el cementerio Jardín de Paz, Pilar.

Avisos fúnebres

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