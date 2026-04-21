1
QUISPE, Trinidad,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ QUISPE, Trinidad, q.e.p.d., falleció el 20-4-2026. - Su hijo Adrián Juan Velarde, Mercedes Daurat y sus nietos Bautista y Josefina la despedimos con cariño. Sus restos serán inhumados hoy, a las 12.30, en el cementerio Jardín de Paz, Pilar.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Reid Wiseman, piloto de Artemis II: “Queríamos salir e intentar hacer algo que uniera al mundo”
- 3
Mauricio Macri, en la despedida a Luis Brandoni: “Iba a ser mi compañero de fórmula”
- 4
Crece el escándalo editorial en Francia: más de 300 autores repudian al Grupo Hachette y piden una “cláusula de conciencia”