SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RADEMACHER, Víctor Rolando, capitán de ultramar, q.e.p.d., falleció el 24 de febrero de 2026. - El Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante participan el fallecimiento de su digno socio, acompañan a su familia en el dolor y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa