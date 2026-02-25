LA NACION

RADEMACHER, Víctor Rolando

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

RADEMACHER, Víctor Rolando, capitán de ultramar, q.e.p.d., falleció el 24 de febrero de 2026. - El Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante participan el fallecimiento de su digno socio, acompañan a su familia en el dolor y ruegan una oración en su memoria.

RADEMACHER, Víctor Rolando, capitán de ultramar, q.e.p.d., falleció el 24 de febrero de 2026. - El Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante participan el fallecimiento de su digno socio, acompañan a su familia en el dolor y ruegan una oración en su memoria.

RADEMACHER, Víctor Rolando, capitán de ultramar, q.e.p.d., falleció el 24 de febrero de 2026. - El Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante participan el fallecimiento de su digno socio, acompañan a su familia en el dolor y ruegan una oración en su memoria.

RADEMACHER, Víctor Rolando, capitán de ultramar, q.e.p.d., falleció el 24 de febrero de 2026. - El Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante participan el fallecimiento de su digno socio, acompañan a su familia en el dolor y ruegan una oración en su memoria.

RADEMACHER, Víctor Rolando, capitán de ultramar, q.e.p.d., falleció el 24 de febrero de 2026. - El Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante participan el fallecimiento de su digno socio, acompañan a su familia en el dolor y ruegan una oración en su memoria.

RADEMACHER, Víctor Rolando, capitán de ultramar, q.e.p.d., falleció el 24 de febrero de 2026. - El Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante participan el fallecimiento de su digno socio, acompañan a su familia en el dolor y ruegan una oración en su memoria.

RADEMACHER, Víctor Rolando, capitán de ultramar, q.e.p.d., falleció el 24 de febrero de 2026. - El Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante participan el fallecimiento de su digno socio, acompañan a su familia en el dolor y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. En plena interna con Kicillof, el cristinismo reversiona 678 en el canal del sindicalista Santa María
    1

    En plena interna con Kicillof, el cristinismo reversiona 678 en el canal del sindicalista Víctor Santa María

  2. La plataforma que adelantó la caída de Maduro y el ascenso de Trump, pero estuvo en la mira del FBI
    2

    La plataforma adelantó la caída de Maduro y el ascenso de Trump, pero estuvo en la mira del FBI

  3. El alarmante dato que ubica al narcotráfico en México al nivel de Coca-Cola y Walmart
    3

    El contundente dato sobre el avance del narcotráfico que reveló un experto: ya es el tercer “empleador” en México

  4. Un juez, una carrera, un cumpleaños
    4

    Un juez, una carrera, un cumpleaños